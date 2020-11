Frederik en Luan beklimmen Congoberg 150 keer na mekaar

Samen beklommen Federik Adriaenssens en Luan Doan maar liefst 150 keer de Congoberg in Galmaarden. Elk 75 keer. Frederik en Luan laten zich sponseren, via een vrije gift of 50 cent per beklimming. “Ons goede doel is Tonuso”, legt Luan Doan uit. “Dat is een organisatie die zich inzet voor kindergeluk. Tonuso ondersteunt kinderen die het wat moeilijker hebben of dat nu financieel is, educatief of familiaal.” “Met het geld dat we inzamelen wil Tonuso fietsen en helmen kopen, zodat ze de komende weken fietstochtjes kunnen maken met de kinderen”, vult Frederik Adriaenssens aan. Met het project willen Frederik en Luan ook hun nieuwe organisatie DURFvelo in de spotlight zetten. Vanaf 2021 organiseren ze 10 fietstochten met een hoekje af, waar beleving centraal zal staan.