Het recreatiedomein Sport Vlaanderen in Hofstade was dit weekend voor de tweede keer gastlocatie voor het Belgisch kampioenschap kwarttriatlon. Wie de snelste was na 1500 meter zwemmen, 38 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen mocht de tricolore trui mee naar huis nemen. Toon Mariën uit Grimbergen eiste een hoofdrol op.