Golfsport boomt door coronacrisis

Golf is al enkele jaren aan een stevige opmars bezig in Vlaanderen. Die groei wordt nog meer versneld door de coronacrisis. Dat blijkt uit statistieken van Golf Vlaanderen. “Tot vorig jaar speelde een golfer gemiddeld één keer per maand. In 2020 was er een piek tot één keer per week”, aldus Golf Vlaanderen.

Golfen is populairder dan ooit. Dat merken ze ook bij Steenpoel Golf in Itterbeek. De golflcub sluit het jaar af met 600 leden, een record. “Dat vele andere sporten wegens corona niet beoefend mogen worden, speelt een grote rol", zegt Eric De Plecker van Steenpoel Golf in Het Nieuwsblad. "Heel wat mensen zoeken een bezigheid en golf kan je zonder problemen in eigen bubbel in open lucht spelen."

Ook Golf Vlaanderen ziet een duidelijke toename. Zo spelen golfers vaker dan vroeger. “Uit reservaties van golfclubs blijkt dat een golfer het voorbije jaar één keer per week speelden in plaats van één keer per maand”, zegt Golf Vlaanderen. “Er waren duidelijke pieken te zien toen er tijdens de lockdownperiodes weinig andere vrijetijdsbesteding mogelijk was, maar ook in de zomermaanden werd meer gespeeld dan andere jaren.”

Golf Vlaanderen denkt wel dat de massale speelcijfers niet zullen blijven. “Als het coronavirus straks achter de rug is, zal de reservatiestress wel weer gaan liggen. Zo ontstaat er weer plaats voor de nieuwe golfers die zich aanbieden en kunnen we samen, als sport, groeien”, aldus Golf Vlaanderen.

