Govok Gooik wil op kampioenenkoers blijven

Morgen ontvangen de volleybaldames van Govok Gooik de buren van Kruikenburg Ternat. Gooik is de leider in de tweede divisie B, Ternat staat met zeven punten minder vierde. De Pajotten willen ook na dit weekend op kampioenenkoers blijven.

Gooik wil na de degradatie van vorige seizoen terug een niveau hogerop en dus moet Kruikenburg Ternat voor de bijl. Niet evident want in de heenwedstrijd won Kruikenburg. "De ambitie om eerste te staan was niet direct uitgesproken, maar met de kwaliteiten die wij hebben was dat wel zeker mogelijk”, zegt coach Nyk Verhertbruggen.

Al wil Verhertbruggen geen druk leggen op zijn piepjonge kern. Vijf speelsters zijn nog geen 18 jaar. Al is dat geen verrassing, want Govok staat bekend om zijn sterke jeugdopleiding. “De combinatie van jong geweld met enkele ervaren speelsters die op het hoogste niveau gespeeld hebben, zoals Evelien Roosens en Julie Claeys, maakt ons team heel complementair. Zij geven de maturiteit die nodig is”, zegt speelster Evelien Lievens.

Door de competitiehervorming moet Gooik bij de top acht eindigen om te stijgen naar niveau vier, de huidige eerste divisie. De titel geeft geen extra bonus, maar in Gooik willen ze toch graag kampioen spelen. "Het leeft wel bij de speelsters, maar we moeten blijven oppassen. De Topsportschool van Vilvoorde doet het absurd goed met een nog jongere ploeg dan de onze en ook Ternat en Hemiksem mogen we niet onderschatten”, besluit Verhertbruggen.