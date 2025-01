Hanne Verbruggen organiseert opnieuw taartenverkoop voor gooi naar Belgisch record op de marathon

Mattentaartjes, confituurtaartjes, of rijsttaartjes. Hanne verkoopt het lekkers opnieuw, omdat haar sportieve prestaties wel medailles opleveren, maar financieel niet toereikend zijn om de voorbereidingen op een nieuwe marathon te dragen. “Zelfs als erkend topsporter moet ik alle kosten zelf dragen. De voorbereiding van een marathon vraagt echter 100% focus, waardoor ik onbetaald verlof moet nemen,” zegt Hanne op Facebook. In het dagelijks leven staat Verbruggen in het onderwijs.

De atlete verkoopt de taartjes per 2, aan 7 euro per zakje. Bestellen kan via de Facebook-pagina van Hanne Verbruggen.