Herne steunt Olympiër Hanne Verbruggen met verkoop van affiches

In augustus neemt Hanne Verbruggen deel aan de Olympische Spelen in Tokio. De atlete uit Herne komt er aan de start van de marathon. Omdat Verbruggen geen inkomsten verwerft uit haar topsportstatuut, moet ze haar Olympisch avontuur zelf bekostigen. De gemeente Herne geeft haar nu een duwtje in de rug met de verkoop van affiches.

De affiche is gebaseerd op het schilderij dat Michaël Peetermans eerder al veilde ten voordele van Verbruggen. Dat bracht 4.200 euro in het laatje. De verkoop van de affiches, die te verkrijgen zijn op zo’n tiental plekken in Herne, gaat eveneens integraal naar Verbruggen. “Voor elke affiche die verkocht wordt, verdubbelt het lokaal bestuur deze bijdrage. De gemeenteraad keurde het voorstel goed om een minimum van 1.000 euro en een maximum van 2.000 euro hiervoor vrij te maken”, laat de gemeente Herne weten.

De verkoop start woensdag. Voor een affiche betaal je 5 euro. “Het doel van de verkoop is tweeledig: een financiële steun voor de gemaakte kosten die Hanne maakte in de voorbereiding, maar ook erkenning én herkenning in haar eigen dorp. Dat laatste is voor Hanne minstens van evenveel belang”, aldus de gemeente Herne.