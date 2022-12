Kraainem met nodige moeite voorbij Doornik

Anna Parys vervangt Marc Faes in het schepencollege van Ternat. De wissel was afgesproken bij de coalitiegesprekken vier jaar geleden. Parys krijgt onder meer de bevoegdheden Welzijn en Integratie. De naam zal bij vele Ternattenaren een belletje doen rinkelen, want ze is de dochter van voormalig...