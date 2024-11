Luna Bouquet: judoka en Official Personality

Sinds 2013 staat Luna Bouquet op de mat van Judoclub Kodokan in Merchtem. Vorig jaar in oktober behaalde ze de zwarte gordel. Enkele maanden later, in februari, nam ze de bronzen medaille van het Belgisch kampioenschap mee naar huis. Toen haar vader zich inschreef voor de opleiding tot judoscheidsrechter, twijfelden Luna en haar tweelingbroer geen moment. Na veel stage-wedstrijden en examens is Luna sinds kort judo-official.

In die functie viel ze ook in de prijzen. "Het was ook wel een verrassing," zegt Luna, "ik wist zelfs niet dat ik genomineerd was, tot mijn broer het zag passeren op Instagram." Ze gooide zich volledig op de kiescampagne, want als judofederatie vecht in een andere gewichtscategorie dan de basketbal- en voetbalbond. "Judo is een kleinschalige sport in vergelijking met basket en voetbal, maar als je je goed engageert, denk ik dat alles mogelijk is. Om zoiets te bereiken als kleinere federatie was zeker fijn," zegt Luna.

Vechten blijft Luna's eerste passie. "Sowieso hoop ik ooit nog Belgisch kampioen worden. Daar moet ik nog hard voor werken en dan later ook nog mijn steentje bij te dragen, binnen het scheidsrechteren," zegt Luna.