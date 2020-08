Medailles voor regiogenoten op BK atletiek

Afgelopen weekend vond in het Koning Boudewijnstadion het BK atletiek plaats. Er was eremetaal voor regiogenoten Tuur Bras, Vanessa Sterckendries, Lars Van Looy, David Delespesse en Jenna Wyns.

Op de 400 meter horden stond er geen maat op Tuur Bras uit Lembeek. In de laatste rechte lijn kwam Owusu nog even opzetten, maar de atleet van Olympic Essenbeek Halle hield na een snelle start knap stand. Bras pakte goud in een tijd van 50”69. Daarmee doet hij een pak beter dan zijn persoonlijke besttijd die hij vorig jaar op het BK liep. Bras eindigde toen derde in een tijd van 51”57.

Vanessa Sterckendries, die woont in Herent en werkt in een school in Zaventem, pakt voor het tweede jaar op rij goud in het hamerslingeren. De atlete van Olympic Essenbeek Halle was goed voor 67 meter en 62 centimeter. Dat is bijna drie meter verder dan de worp waarmee ze vorig jaar goud won. In het hoogspringen ging de zilveren medaille naar Lars Van Looy uit Londerzeel. Hij ging bij zijn derde poging over 2 meter 15. Thomas Carmoy pakte goud met een sprong van 2 meter 25. Een nieuw Belgisch beloftenrecord zat er voor Carmoy net niet in.

Jenna Wyns uit Grimbergen kon haar Belgische titel op de 1.500 meter bij de vrouwen dan weer niet verlengen. Wyns moest tevreden nemen met brons. De overwinning ging naar topfavoriete Elise Vanderelst. Zij maakte het verschil in de slotronde. Voor het eerst kwamen op het BK ook atleten met een handicap aan bod. David Delespesse, de blade-runner uit Dworp, strandde in het verspringen op amper zes centimeter onder zijn Belgisch record. Delespesse sprong 5 meter en 27 centimeter.