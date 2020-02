Merchtem Eagles wipt naar tweede plek

De Merchtemnaren mikken op een plaats in de top 2 om te kunnen promoveren. Daarvoor mogen ze zeker geen punten laten liggen in de thuiswedstrijden tegen de topploegen. Drie kwarten lang houden beide ploegen helemaal in evenwicht. Ook in het vierde kwart is het verschil in de felle burenstrijd klein, maar Merchtem trekt uiteindelijk aan het langste eind: 67-60.

Door de overwinning springen de Merchtem Eagles naar de tweede plaats in de rangschikking. “Het is een euforisch gevoel. We hebben heel hard gewerkt en vooral heel goed verdedigd tegen de grote jongens van Londerzeel”, zegt Kevin Verhofstadt, coach van Merchtem Eagles.

De Londerzeelse Dunkers spreken van een gemiste kans. “Het is al de derde wedstrijd dat we nipt verliezen dit jaar. Eén keer verloren we met één punt, één keer verloren in overtime en nu ook terug nipt verloren. Dat is spijtig, want het zat erin”, besluit Filip Van Den Reym, aanvoerder van Londerzeelse Dunkers.