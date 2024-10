RSCA Futsal speelt gelijk tegen Cartagena, moeilijkere loting wacht

Door het onverwachte 2-2-gelijkspel van Bielsko-Biala tegen Kiev, mochten RSCA Futsal en Cartagena in de afsluitende match spelen voor de groepswinst. Anderlecht moest winnen, Cartagena had genoeg aan een gelijkspel. Castejon bracht de Spaanse kampioen 0-1 voor. Meteen na de rust scoorde Sekulic de gelijkmaker en enkele tellen later maakte Cainan er 2-1 van. Maar in één minuut tijd kantelde de match opnieuw. Motta maakte opnieuw gelijk, Waltinho pakte uit met een verrassend afstandsschot en Mellado speelde de thuisdefensie op een hoopje.

Bij een 2-4-stand leek het kalf verdronken, maar RSCA toonde veerkracht. Cainan scoorde in twee tijden de 3-4, Dillien tekende van dichtbij zelfs voor de gelijkmaker. Paarswit ging nog op zoek naar de winnende treffer, maar pogingen van Cainan en Rangel misten doel. Ondanks vier punten op negen eindigen de Brusselaars op de derde plaats. De kwalificatie voor de Elite Round van de Champions League is een feit. Organisatorisch klopte het plaatje in de Belleheide in Roosdaal helemaal, maar sportief bleef de thuisploeg toch wat op haar honger zitten.