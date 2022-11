RSCA Futsal treft Barcelona in volgende ronde Champions League

RSCA Futsal kent zijn tegenstanders in de Elite Round van de Futsal Champions League. Paars-Wit zit in een groep met titelverdediger FC Barcelona, het Roemeense United Galati en het Kroatische MNK Futsal Pula.

RSCA Futsal wacht een loodzware taak om in de Final Four van de Champions League te raken. Het moet namelijk voorbij FC Barcelona. De Spaanse topploeg haalde de voorbije vijf seizoenen telkens de eindfase van de Europese competitie. Daarin werd het twee keer derde, één keer tweede en twee keer won het de Champions League. De Elite Round vindt plaats van 22 tot 27 november. Enkel de groepswinnaar plaatst zich voor de Final Four in mei.