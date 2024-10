RSCA Futsal verliest, maar stoot wel door in Champions League

De Polen toonde eerder in de Belleheide tegen Cartagena dat ze ijzersterk in het verdedigingen en een moeilijk te ontwrichten ploeg. Ook paarswit botste op de Poolse muur. Anderlecht kreeg de kansen voor de rust, maar miste. Onmiddellijk na de herneming kon Matheus Ribeiro vanuit een scherpe hoek scoren. Diezelfde Matheus Ribeiro kon balverlies van paars-wit afstraffen: 0-2. Grello bracht Anderlecht terug in de wedstrijd met een vrije trap, maar in de slotfase rondde Matheus Ribeiro vanuit een schuine hoek knap af: 1-3.

Ondanks de nederlaag is paarswit is zeker van kwalificatie voor de Elite Round van de Champions League. Mits wat meeval, is groepswinst zaterdag tegen Cartegena mogelijk. Een derde plaats kan evenzeer.