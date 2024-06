Torens verrijzen in Pajottenland: “Hele zomer prachtige vergezichten”

Langs de Grotestraat in Herne verrees gisterennamiddag in sneltempo één van de torens van De Torentoer. Binnenkort komen er ook nog in Gooik en Galmaarden. Ze dienen als start- en stoppunt van nieuwe wandel- en fietsroutes. “Het idee is gerijpt in een podcast die ik samen met mijn collega Jeroen Devroede gemaakt heb”, zegt mede-initiatiefnemer Ward Nechelput. “Daarin gingen we op zoek naar verfrissende, nieuwe ideeën. Je kan die dan wel bedenken, maar je weet niet wat ze waard zijn zolang je ze niet in de praktijk test. Dat zijn we nu aan het doen.”

De routes vind je op deze website. Maar klim ook zeker eens op de constructies om even uit te blazen. “De vergezichten die nu al prachtig zijn hopen we nog een beetje te overtreffen”, zegt Nechelput. “De torens moeten het Pajottenland nog meer in de kijker zetten. De drie gemeenten waar de torens staan, fuseren straks ook tot Pajottegem. We willen ook letterlijk de verbinding tussen die drie gemeenten laten spreken met de torens."

De torens moeten het toerisme in het Pajottenland versterken. Maar als je geen zin hebt om zelf sportief te zijn, kan je 24/7 ook online genieten van het uitzicht, want op elke toren komen webcams. “Elke toren wordt uitgerust met een windturbine. De energie die die opwekt wordt gebruikt om de torens uit te lichten en de bewakings- en streamingscamera’s van stroom te voorzien”, zegt Nechelput. “De torens zijn slechts tijdelijk opgesteld, zonder verharding bij de verankering, om de impact op de omgeving beperkt te houden.”

In juli stapt ook Lennik mee in het verhaal. De uitrol van Torentoer in het Pajottenland is een test om de mogelijkheden in de praktijk te testen. Bedoeling is dat Toerentoer in 2025 in heel Vlaanderen opduikt.