Busverkeer in Vlaamse Rand zwaar verstoord door spontane staking: "Het ene plan volgt het andere op"

Door de spontane staking is er sinds vanochtend zware hinder voor het busverkeer in de regio. Zo is de dienstverlening verstoord in de stelplaatsen in Brussel, Halle, Ninove, Asse, Dilbeek, Londerzeel, Dendermonde, Vilvoorde en Grimbergen. Aanleiding is het nieuws dat het personeel gisteren te horen kregen. "In de Vlaamse Rand verdwijnen tegen nieuwjaar zo'n 60 diensten, verspreid over een achttal stelplaatsen”, zegt Peter Vanden Borre van de socialistische vakbond. “Het ene plan volgt het andere zodanig snel op dat we ons serieuze vragen beginnen te stellen. Door het opdoeken van de diensten daalt sowieso de frequentie van de lijnen. Of er ook lijnen verdwijnen? Ja, en dat heeft een enorme impact op reizigers en chauffeurs.”

De Lijn zit verveeld met de staking, die ze blijkbaar niet had zien aankomen. “Wij hebben gisteren de vakbonden de dienstregeling voor januari volgend jaar voorgelegd. We zijn daar volop mee bezig maar de vakbonden gingen met bepaalde punten niet akkoord en hebben daarom beslist om vandaag spontaan te staken”, zegt Marco Demerling van De Lijn. “Over die nieuwe dienstregeling willen we voorlopig niets kwijt. Maar in het belang van de reizigers gaan we zo snel mogelijk een oplossing vinden.”

Alleen ritten die worden uitgevoerd door onderaannemers van De Lijn, rijden ook effectief. De vervoersmaatschappij raadt aan om in de betrokken regio's te plannen via de routeplanner op de website of de app. "Ritten die niet gereden worden, verschijnen niet in de routeplanner. Op de halte- en lijnpagina's staan de ritten die niet rijden aangeduid met 'rijdt niet'", aldus De Lijn.