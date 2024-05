Vooruit maakt van gezondheidszorg speerpunt: “Investeren in welzijn van jong en oud”

Over een dikke week zijn er verkiezingen en dus woedt de kieskoorts. De socialisten van Vooruit trekken bijna elke dag van deur tot deur met hun kandidaten. Eén van hen is Ulla Walravens uit Halle. Zij staat op de zesde plaats van de Vooruit-lijst voor het Vlaams Parlement. “Het is makkelijk om te zeggen dat er vernieuwing en verjonging moet komen bij de partijen”, zegt Ulla. “Wie dat predikt, moet bij zichzelf beginnen. Ik vind het heel mooi hoe Vooruit dat gedaan heeft.”

De strijdpunten van Ulla komen voort uit haar eigen ervaringen en omgeving. “Ik wil focussen op het welzijn bij jongeren, zowel fysiek als mentaal. Daarnaast pleit ik ook voor een beter openbaar vervoer. Ik zie dat het niet goed gaat met jongeren. Als jonge kandidaat vind ik dat een rechtstreekser beleid kan voeren.”

Vooruit, dat met Frank Vandenbroucke de minister van Volksgezondheid in eigen rangen heeft, maakt van gezondheidszorg een speerpunt. “We willen ook meer investeren in ouderenzorg, zeker als je kijkt naar de facturen van de woonzorgcentra. Maar ook oudere mensen of die mentale problemen hebben”, aldus Vandenbroucke”, die in Vlaams-Brabant de Kamerlijst trekt.