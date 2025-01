643ste Pauwelviering trekt voor het eerst door de straten van Pajottegem

De Pauwelviering was dit jaar aan de 643ste editie toe. Elk jaar steken heel wat jongeren de handen uit de mouwen om de traditie in ere te houden. “Ik vind het een heel mooi moment. Het is bijzonder dat we er met z’n allen zoveel tijd in steken. Vandaag wil ik daar dan ook met volle teugen van genieten,” zegt Pauwel Anthony Ravyts.

Het is telkens de uitverkoren Pauwel die de hele viering organiseert. Gelukkig kan hij daarvoor rekenen op zijn zogenaamde bendeleden. “Onze Pauwel moet alles zelf organiseren en wij zijn er om hem bij te staan. We zorgen dat alles aanwezig is, dat de mensen zijn uitgenodigd en leiden zo alles mee in goede banen,” zegt Sven Defrère, apostel van de Pauwelbende.

Hoe zo’n Pauwelviering verloopt, zie je in ons nieuws.

Bijzondere hoed

De typische Pauwelhoed die de uitverkoren Pauwel draagt, is handwerk. Al 39 jaar staat Marleen Deblander in voor de realisatie van het hoofddeksel. Vroeger werd de hoed elk jaar doorgegeven aan de nieuwe Pauwel, maar sinds 1978 krijgt elke Pauwel zijn eigen hoed. “Vroeger was de hoed een eenvoudig hoofddeksel, maar nu is ze uitgegroeid tot een zijden hoed met veel kantwerk en een sierlijke pluim. Goed voor zo’n 100 uur aan handenarbeid.