Cultuurproject 'Eindelijk Bevrijd' gaat van start

Zondag is het Open Monumentendag en kan je op tal van plekken bijzonder erfgoed ontdekken. In Ramsdonk bij Kapelle-op-de-Bos bijvoorbeeld. Daar vindt van 11 tot 7 een gratis tentoonstelling plaats over de bevrijding 80 jaar geleden van Kapelle-op-den-Bos, Ramsdonk en Nieuwenrode. En er is ook de openingsceremonie van een groter cultuurproject, want de bevrijding van de Duitse bezetting leeft er nog altijd.