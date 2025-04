Kunstententoonstelling Beaulieu schenkt 18.000 euro aan 3 goede doelen: “Gekozen voor mentaal welzijn van jongeren”

In februari organiseerde de gemeente Machelen een kunsttentoonstelling in het gerestaureerde kasteel Beaulieu. Twee weken lang stelden elf topkunstenaars hun werken tentoon.

De expositie was een samenwerking tussen de gemeente Machelen, erfpachthouders Quirynen-Jacobs en curator Gilbert Putteman. Met het initiatief wilden ze niet alleen cultuur in de kijker zetten. Een deel van de opbrengst van de kunstverkoop gaat naar drie goede doelen, specifiek voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.

Tonuso vzw, ’t Pasrel en Radar vzw krijgen elk 6.236 euro.

Gemeente koopt kunstwerk

Naast de verdeling van een deel van de opbrengsten van Beaulieu huldigde de gemeente Machelen een kunstwerk van Tille Pepermans in. “Het is aangekocht door de gemeente tijdens de tentoonstelling”, zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef. “Het werk krijgt een prominente plaats in het gemeentehuis, als blijvende herinnering aan de succesvolle tentoonstelling én als eerbetoon aan lokaal talent.”