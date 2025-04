Pajottenland+ trekt met caravan door regio op zoek naar ideeën: “Ze kunnen zowel groot als klein zijn”

De herbestemming van het kerkplein in Oudenaken of de renovatie van de chirolokalen in Herne. Het zijn maar enkele van de projecten die de komende jaren tot stand komen met hulp van Pajottenland+. “De chiromeisjes en -jongens van Herne zullen wellicht eind 2027 in gerenoveerde lokalen zitten met een polyvalent gebruik van de zaal op de benedenverdieping. Een idee dat werd afgetoetst en concreet geworden is met een mooi bedrag van ongeveer 70.000 euro aan subsidies”, zegt Robrecht Geeroms, coördinator van Pajottenland+.

Om nog meer ideeën te zoeken, trekt de organisatie de komende maanden met de caravan door de regio. “Het is de bedoeling om mensen te ontmoeten en te luisteren hoe zij hun Pajottenland zien en op welke manier zij een stukje willen bijdragen aan dat Pajottenland. Het vergaren van kennis en ideeën moet het Pajottenland dynamisch houden”, klinkt het. “Ideeën kunnen groots maar ook heel klein zijn. Zo werd ons onlangs de vraag gesteld waar op korte termijn in het Pajottenland hondenlosloopweides komen.”

Sinds de start van onze nieuwe programmaperiode zitten we vandaag aan meer dan 150 projectideeën. Meer dan 20 zijn reeds in uitvoering. “Ideeën worden gekoppeld aan elkaar, anderen worden doorverwezen naar andere subsidieerde kanalen”, zegt Geeroms. “Pajottenland+ neemt de taak als regisseur van een netwerk nauw ter harte en koppelt ideeën ook terug naar het tweemaandelijkse burgemeestersoverleg, de provincie en andere streekorganisaties.”