100.000 euro om het historische Hof te Poddegem te vrijwaren van vochtschade

Het Hof te Poddegem is een 14de-eeuws juweeltje in de Maalbeekvallei in Grimbergen. De middeleeuwse kasteelhoeve heeft een walgracht en een indrukwekkende donjon, die gebouwd werd tussen 1350 en 1474: een van de best bewaarde middeleeuwse torens in heel Vlaanderen. Het domein geeft een levendig beeld van middeleeuwse versterkingen en van onze rijke en lange geschiedenis. De Vlaamse Overheid investeerde eerder al in de restauratie van de donjon, maar er zijn nog ingrepen nodig om het Hof te Poddegem te bewaren voor volgende generaties. Waterschade bedreigt het voortbestaan, met name het dak en de gevels zijn in slechte staat.

Dankzij de investering van 100.000 euro kan het dak vernieuwd worden, de gevels gerestaureerd en gereinigd en wordt er ook nieuw schrijnwerk geplaatst naar traditioneel model. "Het Hof te Poddegem kan symbool staan voor een fraaie bladzijde in het verhaal van Vlaanderen”, zegt Weyts. “Het is ook gewoon een mooi zicht in onze toch al mooie Maalbeekvallei. Wie er voorbij komt, voelt zich ‘Fier op dat van Hier’. Zoiets willen we natuurlijk bewaren voor onze kinderen, en voor hun kinderen. We investeren om ons verleden weer toekomst te geven”.