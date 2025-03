Nieuw fase werken Leonardkruispunt: NMBS verhoogt treincapaciteit tussen Hoeilaart en Brussel tijdens de piekuren

Het Leonardkruispunt is één van de belangrijkste toegangspoorten tot Brussel via de snelweg. Morgen start een nieuwe fase van de werken en dat kan leiden tot langere reistijden van en naar de hoofdstad via de E411. Daarom vergroot de NMBS de capaciteit van de vier S8-treinen die tijdens de piekuren (twee 's ochtends en twee 's avonds) tussen Louvain-la-Neuve en Brussel rijden. Daardoor zal de capaciteit zowel tijdens de ochtend- als de avondspits met 560 zitplaatsen toenemen.

De S8-treinen bedienen de stations van Ottignies, Profondsart, Rixensart, Genval, Terhulpen, Hoeilaart, Groenendaal, Bosvoorde, Watermaal, Etterbeek, Brussel-Luxemburg, Brussel-Schuman, Brussel-Noord, Brussel-Centraal en Brussel-Zuid.

Daarnaast rijden er tijdens de piekuren elk uur drie voorstedelijke S-treinen tussen Ottignies en Brussel (’s ochtends richting Brussel en aan het einde van de dag richting Ottignies). Een aantal van deze S-treinen stopt ook in Hoeilaart en Groenendaal.

Treinverkeer onderbroken vanaf 26 april

En nu al goed om in het achterhoofd te houden: in functie van de GEN-werken zal infrastructuurbeheerder Infrabel van 26 april tot en met 4 mei werken uitvoeren tussen Brussel en Ottignies. Daardoor zal het treinverkeer volledig onderbroken zijn. Tussen Ottignies en Brussel worden de S-treinen vervangen door bussen. Die zullen ook stoppen in alle tussenliggende stations, waaronder Hoeilaart en Groenendaal. Voor alle details, check de website van de NMBS.