Crevits klaagt assentransport in aluminium zakjes aan: "Ik was eigenlijk een beetje van mijn melk"

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Crevits verbaasde zich gisteren in de Commissie Binnenlands Bestuur en Inburgering over de manier waarop sommige Vlaamse crematoria de assen van overledenen vervoeren. "Het is een beetje een koffiezak", zei een verbouwereerde Crevits. "Ik was eigenlijk een beetje van mijn melk toen ik dat zag. Dit is hem dus. Stel u voor, uw vader of moeder wordt gecremeerd en dan wordt dat vervoerd in zo’n zak. Stel u voor dat de familie dat ziet. Ik vind dat totaal strijdig met een waardig afscheid."

Crevits sprak klare taal. "Dat het gebruik van zakassen van welke aard dan ook verboden is en blijft. Aan de vijf betrokken crematoria vraag ik ook dat ze binnen de 30 dagen schriftelijk bevestigen dat ze de regelgeving toepassen en het gebruik van dergelijke zakken stopzetten", aldus de minister.