FeliX Art & Eco Museum biedt onderdak aan collectiestukken van Mu.Zee: “We maken er ons eigen verhaal mee”

Mu.Zee sluit tijdelijk de deuren wegens renovatiewerken en brengt daarom zijn verzameling onder op verschillende plekken in Vlaanderen. FeliXart ging creatief aan de slag met de werken die het onderdak biedt.

"We proberen dat altijd te doen vanuit de insteek van onze eigen werking. Dat is dan de context rond modernisme en abstracte kunst, maar deze keer gaat het ook verder, namelijk over de inbreng van hedendaagse kunst en welke rijke ideeën die dat met zich mee kan brengen”, zegt Sergio Servellon, directeur van het FeliX Art & Eco Museum.

De expositie werd “In Between Spaces” gedoopt.

“We hebben ons de vraag gesteld op welke manier we een vaste collectie op een andere locatie vormgeven. Vandaar ook ‘In Between Spaces’, tussen twee ruimtes in verandert een collectie, verandert ook de aanpak rond een collectie. We hebben ervoor gekozen om één werk centraal te stellen, dat van Aglaia Conrad. Van daaruit hebben we allerlei thematieken gepuurd, die we dan bevolkt hebben met andere werken uit de collectie van Mu.Zee.”

