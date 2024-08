Gerestaureerde olifant in Tervuren uit de steigers: "Hij heeft zijn originele kleur terug"

De olifant is voortaan lichtgrijs omdat dit overeenstemt met de oorspronkelijke kleur. De komende weken wordt de sokkel van het beeld nog verder afgewerkt, zodat de restauratie in de loop van september 2024 volledig klaar zal zijn. Het is een beeldhouwwerk is uit gewapend beton, dat werd vervaardigd door Albéric Collin voor de wereldtentoonstelling van 1935 in Brussel.

“Doorheen de jaren raakte het beeld beschadigd, vooral door de interne wapening die corrodeert en uitzet. Hierdoor waren er verschillende barsten ontstaan, die nog zijn verergerd door waterinsijpelingen en de vrieskou”, klinkt het bij de Regie der Gebouwen. “De barsten in het beeld werden hersteld. De corrosie op blootliggende wapening werd verwijderd en er werd een corrosiebescherming voorzien.”

Oude restauraties werden verwijderd en opnieuw uitgevoerd met materialen die qua textuur en kleur beter aansluiten bij het originele uitzicht van het beeld. “Ook de ontbrekende krul aan de slurf werd hersteld, evenals de speren van de krijgers op het beeld. In de loop van september 2024 zal de restauratie van het beeld volledig voltooid zijn”, aldus de Regie der Gebouwen.

De restauratie kostte 130.000 euro. In het park van Tervuren worden nog andere monumenten gerestaureerd. Het gaat onder meer om de Keizerinnedreef en de Leuvense Poort.