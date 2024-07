Heibel in Museumtuin Gaasbeek: kunstenaar wil werk niet weghalen

Het kunstwerk Koesteren kreeg eind juni vorig jaar een plekje op de sokkels van de Museumtuin in Gaasbeek. Het werk omvat twee handen van elk zo’n 5 ton cortenstaal en is een eerbetoon aan het Pajotse landschap en werd speciaal gemaakt voor een internationale sculpturententoonstelling. Volgens de kunstenaar zijn er nooit concrete afspraken gemaakt over wanneer het beeld verwijderd moest worden, maar Natuurinvest is formeel: “Na een eerste deadline van november, maakten we de afspraak dat 11 juni alles weg moest zijn. Volgens mij hoopt de kunstenaar dat hij zijn werk kon verkopen,” zegt Tom Embo, directeur Natuurinvest. “Maar nu is het genoeg geweest.” Per dag dat het kunstwerk blijft staan, krijgt Roobrouck een boete van 100 euro in de bus.