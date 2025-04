Machelaar reconstrueert in boek verhaal van ondergedoken Joodse kinderen die WOII overleefden in Machelen

Begin vorige eeuw ruilden de families van Edith Schalb (°1939 Antwerpen) en Henri Gildingorin (°1938 Etterbeek) eerst het antisemitische Polen voor Duitsland, om vervolgens in 1933 naar België te trekken. Toen vluchtten ze voor het Naziregime dat in Duitsland heerste en de Joodse gemeenschap openlijk discrimineerde. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog werden familieleden in België opgepakt en naar Auschwitz gedeporteerd. Onderduiken was de meest aangewezen optie en zo belandden Edith en Henri via het clandestiene Joods Verdedigingscomité bij Machelse gastgezinnen.