Ring duikt met 'Toernee General Herbekeken' in 30 jaar beeldarchief

Zaterdag is het 1 maart en dan is het is het precies 30 jaar geleden dat onze zender in de ether ging. Om die verjaardag te vieren zenden we de volgende maanden tweemaal per week een aflevering heruit van Toernee General. Een reeks over boeiende mensen, opmerkelijke verenigingen en markante feiten die liep van 2001 tot en met 2009. In Toernee General Herbekeken doet Ring-pionier Tom Serkeyn opnieuw de ronde van ons zendgebied en zoekt hij uit wat er van de hoofdrolspelers van toen is geworden.