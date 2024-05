Sint-Catharinakerk in Diegem gooit deuren open: “Vorm, constructie en geschiedenis is uniek”

De Sint-Catharinakerk in Diegem heeft een rijke en bijzondere geschiedenis. “De kerk bestaat al zo’n 500 jaar, maar heeft al heel wat meegemaakt”, zegt Guy Van Weyenberghe van de Kerkfabriek Diegem. “In 1943 werd de toren afgebroken omdat de Duitse bezetter vond dat die een hinder was voor de militaire luchthaven in Melsbroek. Elke steen werd afgebroken, genummerd en naar beneden gebracht. De stenen werden op het grasveld naast de kerk gerangschikt, om de toren eventueel later terug op te bouwen.”

Dat gebeurt ook effectief in 1951. “Het is een huzarenstuk geweest, maar die mensen toen hebben dat fantastisch gedaan”, zegt Marco Verberckmoes van de Kerkfabriek Diegem. “De kerk is bovendien opgetrokken in Diegemse zandsteen en de constructie van de toren is uniek. Het onderste deel is vierkant van vorm, met daarboven achtvormige toren.”

De torenspits heeft de vorm van een pauselijke tiara. “Dit weekend kan je vanop de toren prachtige vergezichten zien. Ook daarvoor is de kerk zeker een bezoekje waard”, aldus Verberckmoes.