Thrillerauteur Dirk Vanderlinden uit Herne brengt elfde boek uit in reeks Vandiesel Company: “Nu is het tijd voor iets anders”

Brussel, en meer bepaald de Marollen, is de uitvalsbasis van de Vandiesel Company, een bedenksel van Dirk Vanderlinden en Beatrijs Vermaercke. Nu al in elf boeken op een rij beginnen hier spannende misdaadverhalen waarin een bont gezelschap verwikkeld raakt in de meest onverkwikkelijke affaires die hen soms tot ver buiten de grenzen van de Europese hoofdstad voeren.

“De Vandiesel Company is een detectiveteam dat opereert vanuit Brussel. Het team bestaat uit vijf mannen en drie vrouwen die elk hun specialiteit hebben en die zaken oplossen waar de politie geen eind aan kan knopen”, legt Beatrijs Vermaercke uit.

Drik Vanderlinden woont al jaren in het landelijke Herne maar sinds zijn jeugdjaren heeft hij een nauwe band met Brussel. Hij liep er school en stortte er zich in het bruisende nachtleven. Het decor van de hoofdstad was de inspiratiebron voor de Vandiesel-cyclus.

“Ik ben te weten gekomen dat er in Brussel twee bedrijven bestaan die ‘in het écht’ doen wat de Vandiesel Company doet”, zegt Vanderlinden.

In “Een gevaarlijk kwartet”, de jongste Vandiesel-thriller, krijgt het speurderscollectief af te rekenen met malafide buowpromotoren, duistere financiële adviseurs en een corrupte minister.

Beatrijs Vermaercke woont in Zottegem. Ze werkt al jaren mee aan de Vandieselthrillers, aanvankelijk als eindredacteur, maar sinds enige tijd als co-auteur. Dit is het derde boek waar haar naam ook op de cover staat.

“Elk heeft zo zijn sterktes. Ik ben goed in structureren, dus ik zorg ervoor dat er een stevige structuur staat voor we beginnen te schrijven. De vrouwelijke personages zijn door mij beschreven, de mannelijke personages vooral door Dirk”, aldus Vermaercke.

Pauzeknop

Het schrijversduo duwt wat betreft de boekenreeks over de Vandiesel Company nu even de pauzeknop in: “Neen, het is niet afgelopen met de Vandiesel Company, maar we pauzeren even omdat we bang zijn om in herhaling te vallen. Na elf boeken hebben we toch al heel wat dingen gecoverd. We willen iets anders doen”, klinkt het.

Drik Vanderlinden en Beatrijs Vermaercke houden de spanning er nog wat in: wat dat ‘anders’ wordt, laten ze in het ongewisse. “Het worden bijzonder spannende, meeslepende romans, maar niet noodzakelijk thrillers, maar wat weten we nog niet…”

‘Een Gevaarlijk Kwartet’, de 11de Vandiesel thriller van Drik Vanderlinden en Beatrijs Vermaercke, verscheen bij Foxtaw, de pas opgerichte uitgeverij van de auteurs.