Tien jaar Septemberfestival: kunst en cultuur net zoals vroeger naar Gaasbeek brengen

Al tien jaar is het Septemberfestival in Gaasbeek een certitude. Gerenommeerde kunstenaars en beginnende artiesten laten hun creaties zien in en rond het oude dorpsschooltje. Nieuw dit jaar is de samenwerking tussen De School van Gaasbeek en het Kasteel van Gaasbeek, waar het festival vrijdagavond geopend werd met een concert van Emma Wills. Zaterdagavond gaf Jan De Smet het beste van zichzelf op de speelplaats van het schooltje en vandaag zondag verwelkomt schrijver Stefan Hertmans poëzieliefhebbers. Het festival sluit maandagavond af met nieuw werk van Cassiel Gaube, een jonge choreograaf die al een heel tijd resideert in het schooltje.