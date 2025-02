Veerle Baetens speelt naast dochter Billie-Louise in Comeback: "Zowel moeder als actrice op set"

‘Comeback’ vertelt het verhaal van Ava, een 14-jarig meisje dat haar weg probeert te vinden in de complexe relatie tussen haar gescheiden ouders. Haar moeder Naomi, een voormalig succesvolle techno-DJ, wil haar carrière nieuw leven inblazen en is vastbesloten om internationaal een comeback te maken. Ava's vader Dominique heeft zich teruggetrokken uit het hectische nachtleven en leidt nu een rustiger bestaan. Terwijl Ava steeds meer wordt meegezogen in het bruisende uitgaansleven van haar moeder, raakt ze verstrikt in de verwachtingen en dromen van haar ouders.

“De film gaat over een relatie tussen een moeder en haar dochter, een vader en zijn dochter, maar ook de relatie tussen de twee ouders en hoe hun dochter haar weg moet vinden in het leven en de zoektocht naar wie ze is”, zegt Veerle Baetens, die in de film naast haar eigen dochter Billie-Louise speelt. “De energie tussen ons beide was er wel uiteraard. Er is een band die heel naturel is en eigen aan ons. Die voel je volgens mij ook in de film.”

Ook Gala Dragot uit Grimbergen speelt mee in de film. Zij maakt zo haar acteerdebuut op het witte doek. De vader van het gezin wordt gespeeld door de Brusselse rapper Zwangere Guy, die eerder dit jaar lof verdiende met zijn serie ‘Putain’. De regie is in handen van Jan en Raf Roosens. De film werd geproduceerd door het Zaventemse filmproductiebedrijf Savage Film.