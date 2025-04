Zomerbar Zanzibar verhuist naar Londerzeel: “Hier kunnen 150 jobstudenten aan de slag”

De zomerbar Zanzibar bestaat inmiddels al vele jaren en verhuisde na klachten uit de buurt in 2023 van Merchtem naar de Brussels Kart-site in Groot-Bijgaarden. “De samenwerking hier was goed”, zegt burgemeester Willy Segers van Dilbeek. “De organisatoren huurden het terrein, maar er was afgesproken dat de eigenaars van die terreinen een aantal bouwovertredingen ongedaan zouden maken. Uiteindelijk gebeurde dat niet, waardoor we op vlak van ruimtelijke ordening geen nieuwe vergunning konden geven, wat we heel erg betreuren. De organisatie verliep goed, er waren goede afspraken met de politie en de sluitingsuren werden gerespecteerd. We vinden dit bijzonder jammer.”

Zaakvoerder Wim Walravens van Zomerbar Zanzibar is blij dat er met de nieuwe locatie in de bedrijvenzone in Londerzeel een oplossing is gevonden voor de zomerbar. “Het terrein in Groot-Bijgaarden wordt op termijn herontwikkeld en er was geen plaats meer voor onze zomerbar”, zegt Walravens. “Dat is spijtig, want we hadden er nooit overlast of klachten uit de buurt. De veiligheidsdiensten en dienst Evenementen zien Zanzibar als een voorbeeld qua organisatie. We zijn wel blij dat we een nieuwe locatie hebben gevonden in de bedrijvenzone op de site van Sipwell in Londerzeel.”

De organisatie is niet over één nacht ijs gegaan. zijn hiervoor niet over één nacht ijs gegaan. 'We hebben afspraken gemaakt en zullen de lokale economie ondersteunen, onder andere voor levering van dranken, catering, enzomeer. We gaan hier ook 150 jobstudenten aantrekken, mensen uit Londerzeel hebben voorrang", klinkt het. "Qua mobiliteit is er de vlotte afhandeling via de A12 en we gaan ook het fietsen promoten. We zetten tevens parkeerwachters in. We gaan voor een restaurant à la carte waar je tijdens een afterwork bar lekker kan eten. We brengen de zomer hier dichtbij huis met een zwembad, strand en veel beleving. We voorzien een kids-programma, tv-avonden, een mosselsouper: kortom er zal altijd iets te beleven zijn in een zomerse sfeer.”

Oppositieraadslid Veerle Pas (CD&V Plus) stelt zich inmiddels wel vragen bij de opening van Zanzibar in Londerzeel. “Wat met veiligheid en mobiliteit?”, vraagt Pas zich af in een persmededeling. “Ik vraag me ook af wat de economische impact is voor de lokale handelaars en horeca. We vragen duidelijke communicatie.” “Die komt er ook”, reageert burgemeester Nadia Sminate (N-VA). “Er is zowel van de politie als brandweer een positief advies. Ik ben van mening dat hoe meer beleving er is in ons dorp, hoe beter dit is. Het dichtstbijzijnde huis is op 600 meter gelegen. De pop-up zomerbar vindt plaats in de bedrijvenzone vlakbij de A12 tussen allemaal hoge gebouwen, waar het geluid sowieso wordt gedempt. De organisatoren werken overigens samen met de lokale middenstand en versterken zo de lokale handelaars. Dit is een win-win voor onze gemeente.”