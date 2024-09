Hof te Kattem in Borchtlombeek opent boerderij voor Dag van de Landbouw: "Onze stiel tonen"

Het Hof te Kattem is een iconische landbouwplek in de Roosdaalse deelgemeente Borchtlombeek. Al bijna 900 jaar wordt er onafgebroken geboerd. De voorbije jaren heeft Pieter Van Wilderode het landbouwbedrijf gemoderniseerd en aangepast aan de maatschappelijke uitdagingen. Zo werd in 2021 een nieuwe aardappelbewaarloods met bijbehorende machines werd in gebruik genomen. “Datzelfde jaar zijn we ook overgeschakeld van gangbare varkens naar biologische varkens”, klinkt het. “Die varkens krijgen niet alleen biologisch geteelde granen, ze hebben ook buitenloop en kunnen zich uitleven in het stro.”

Zo’n jaar geleden zette de familie Van Wilderode samen met lokale slager Meat haar eigen label varkensvlees in de markt onder de naam ‘Cathem Varken’. Dat varkensvlees staat intussen op de kaart van verschillende restaurants. Het is de lokale verankering waar ook Boerenbond voor pleit. “Lokaal kopen is de beste manier om de landbouwers en het klimaat te steunen”, zegt Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond.

Tijdens de Dag van de Lanbouw kan je in Hof te Kattem bijleren over de aardappelteelt en -bewaring en over het houden van biologische varkens. Daarnaast is er ook een uitgebreid machinepark te bezichtigen, ook die van een naburig biologisch akkerbouwbedrijf waarmee de familie Van Wilderode nauw mee samenwerkt. En er zijn uiteraard ook proevertjes en nog tal van andere randactiviteiten.