Bussels Airlines verwacht groei in 2025: "Als een team"

“Tijdens de eerste helft van het jaar, zijn we geconfronteerd met enkele uitdagingen, die ons niet toelieten om onze vluchten zoals gepland uit te voeren. Maar de tweede jaarhelft was zeer succesvol". Nina Öwerdieck, CFO van Brussels Airlines blikt terug op een geslaagd jaar voor de luchtvaartmaatschappij.

Met 59 miljoen euro doet het bedrijf beter dan voorbije jaren. De Brusselse luchtvaartmaatschappij is het snelst groeiende onderdeel van moederbedrijf Lufthansa. Met zo'n resultaten kan Brussels Airlines zelfverzekerd naar de toekomst kijken.

De luchtvaartmaatschappij kondigt aan nog twee vliegtuigen aan de eigen vloot toe te voegen. Er zijn plannen om de lounge THE LOFT te verbeteren. Ook wil Brussels Airlines inzetten op een betere productbelevening voor alle reizigers. "Door verder te groeien kan geleidelijk aan de winstmarge verder verhoogd worden tot 8%, wat de doelstelling blijft. Ook in 2025 wordt er een verdere stap in die richting gezet," klinkt het bij de luchtvaartmaatschappij.

Bovendien viert Brussels Airlines een eeuw luchtvaart tussen België en Afrikaanse continent. "We vieren 100 jaar vluchten naar Afrika, en doen investeringen ten voordele van onze passagiers, ons product en onze medewerkers", zegt CEO Dorothea von Boxberg. "We hebben een mooi toekomstperspectief, en dit is iets wat we allemaal samen als een team hebben bereikt.”