Machelen vecht nieuwe vergunning Brussels Airport niet aan: “Veel van onze inwoners werken op de luchthaven”

Machelen procedeert al enige tijd samen met Wemmel, Meise, Grimbergen en Vilvoorde tegen de federale overheid inzake de gebrekkige spreiding van de nachtvluchten. Er zijn al verschillende juridische uitspraken geweest die ertoe leidden dat de staat al miljoenen euro's aan dwangsommen moet ophoesten. Ondertussen is er nu dus een nieuwe vergunning voor de luchthaven. In eerste instantie werd er door de vijf Noordrandgemeenten nog stevig voorbehoud gemaakt. Maar Machelen wil de nieuwe vergunning loskoppelen van het spreidingsdossier.

“We hebben samen met de vier anderen destijds wel nog een bezwaarschrift ingediend tijdens het openbaar onderzoek voor die nieuwe vergunning. Maar dan vooral omdat wij de enige gemeente zijn die rechtstreeks met de luchthaven verbonden is en hinder ondervind”, legt Machels schepen van Mobiliteit Steve Claeys uit. “Er is nu een advies van de advocaten om naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te trekken en voor de vernietiging te gaan. Wij gaan daar als gemeente niet in mee gaan. We hebben ons advies al meegegeven in dat bezwaarschrift. Ik denk dat er heel veel inwoners van Machelen ook op de luchthaven werken en dat we willen dat natuurlijk ook niet in het gedrang brengen.”

Machelen benadrukt dat het niet uit de ‘coalitie’ met de andere Noordrandgemeenten stapt. “We willen samen verder ijveren voor een eerlijke spreiding want Brussel wordt gespaard net als een groot deel van Waals-Brabant en al het vliegverkeer komt over de Noordrand. Daar willen we blijven tegen ingaan”, zegt Claeys. Bij andere gemeenten blijft het voorlopig windstil. “We zijn het dossier nog tegen het licht aan het houden en zullen begin volgende week een beslissing nemen”, laat Vilvoords burgemeester Hans Bonte weten.