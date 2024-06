Bouwgereedschappenbedrijf in Herne breidt uit: "Blijven inzetten op lokale verankering"

Prof Praxis in Herne is een lokaal verankerd bedrijf, er werkt een vijftigtal mensen uit de onmiddellijke omgeving. Het bedrijf is opgericht in 1992 en verkoopt professionele bouwgereedschappen, ook eigen merken. De zaken gaan blijkbaar goed en daarom heeft Pof Praxis nu een groot bouwproject opgestart. “Vandaag hebben we een oppervlakte van 9.000 vierkante meter. Daar voegen we 7.000 vierkante meter aan toe. We breiden ook onze administratieve oppervlakte uit om zo onze toekomstige groei te bewerkstelligen,” legt Co-CEO Gert Van Gestel uit.

Ook al is Herne landelijk gebied, voor het bedrijf is de liggen ideaal. “We zitten heel dicht bij de taalgrens, ook bij Brussel en de snelwegen zijn vrij vlot bereikbaar. Voor de meeste van onze medewerkers is dit ook een filevrije omgeving. Daarom willen we ook blijven inzetten op lokale verankering en zoeken we nieuwe mensen in onze directe omgeving.

Burgemeester Kris Poelaert van Herne benadrukt dat zijn gemeente ook toekomstperspectieven biedt voor ander bedrijven. “Door een herlokalisering zullen vijf bedrijven zich in Herne vestigen. We werken ook aan een groter plan waarbij elke kleine lokale ondernemer zich hier kan vestigen. Niet alleen in Herne, maar ook onze fusiegemeente Pajottegem.”