Brussels Airlines breidt vloot uit en zoekt meer dan 250 nieuwe werknemers

De Belgische luchtvaartmaatschappij zal de extra langeafstandscapaciteit vooral gebruiken om haar netwerk in Afrika te versterken. De ambitie is om van Brussel een Europese hub te maken voor vluchten van en naar Afrika. Om de plannen waar te maken is Brussels Airlines op zoek naar 250 nieuwe werknemers. “Het gaat onder meer om piloten, cabinepersoneel, techniekers en administratief personeel”, zegt Dorothea von Boxberg, CEO van Brussels Airlines. “Er zullen ook extra banen worden gecreëerd bij leveranciers en partners, bijvoorbeeld in de grondafhandeling.”

De luchtvaartmaatschappij zal ook geleidelijk een nieuwe cabine introduceren om de ervaring aan boord van haar langeafstandsvluchten naar een nog hoger niveau te tillen. De vernieuwing van de cabines betekent een investering van meer dan 100 miljoen euro.