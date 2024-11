Geen overnemer voor Audi-fabriek in Vorst: management staakt zoektocht

Einde verhaal voor de fabriek van Audi in Vorst. De productie stopt er eind februari, op een bijzondere ondernemingsraad laat het management nu ook weten dat er geen kandidaat-overnemer is gevonden voor de site. De vakbonden melden dat het management ook niet langer zoekt naar nieuwe kandidaten. "Het management doet de boeken definitief dicht. De Duitse autobouwer wil niet meer in Vorst investeren", klinkt het bij de bonden.

De productie in Vorst ligt nog altijd stil door een staking bij toeleverancier Imperial Logistics. De werknemers daar hebben vorige week het werk neergelegd omdat ze meer duidelijkheid eisen. 295 medewerkers van de onderaannemer zouden collectief ontslagen worden nu de Duitse autofabrikant uit Vorst vertrekt. Audi Brussels laat via zijn woordvoerder Peter D’hoore weten dat de productie nog wel opgestart zal worden van zodra er opnieuw auto-onderdelen geleverd worden.