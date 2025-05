Vakbonden willen snel duidelijkheid voor werknemers AkzoNobel in Machelen: “Al jaren in onzekerheid”

In september vorig jaar kondigde AkzoNobel aan wereldwijd 2.000 banen te schrappen. Aanleiding daarvoor is de dalende verkoop van verfproducten sinds corona. Waarvoor velen in Machelen vreesden, is nu ook een feit. De verfproducent wil de site in Machelen sluiten. “Waarom dit nu gebeurt is een groot vraagteken, maar dat dit ging gebeuren was zo duidelijk als iets. Dat er ook afdankingen zouden volgen in de Europese vestigingen, stond dus in de sterren geschreven. Toch komt het nieuws hard aan”, zegt Bart Deceukelier van de christelijke vakbond. “Dat de fabriek verouderd is en dat er -ondanks aandringen van de vakbonden- weinig of niet in werd geïnvesteerd, hielp natuurlijk niet.”

Vandaag zaten de vakbonden een eerste keer rond de tafel met de directie. Het personeel mocht thuisblijven om het slechte nieuws te verwerken. “Ongeveer 1 op de 10 werknemers is toch aan het werk vandaag”, zegt Olivier Van den Eynde van de socialistische vakbond. “Wij hopen dat er hier nog toekomst is, maar de werknemers beseffen dat het heel moeilijk wordt. Via overuren en zaterdagwerk leverden ze de laatste maanden extra inspanningen, maar ook dat heeft de site niet kunnen redden.”

De vakbonden willen dat de werknemers snel duidelijkheid en ondersteuning krijgen. “Ondanks de slepende onzekerheid omtrent hun job, hebben de werknemers zich altijd professioneel opgesteld en zich elke dag ingezet voor het bedrijf. Maar zij zijn wel de grootste slachtoffers in het verhaal”, zegt. “Dat is iets waarmee de lokale directie absoluut rekening moet houden wanneer eerstdaags de wet-Renault, die de ontslagprocedures regelt, zal worden opgestart.”

Op de productiesite van AkzoNobel in Machelen werken 98 arbeiders en 35 bedienden. De verfproducent heeft daarnaast ook een logistiek centrum in Vilvoorde. Daar zouden geen banen bedreigd zijn.