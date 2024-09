Vastgoedgroep wil Makro-sites in Sint-Pieters-Leeuw en Machelen herontwikkelen, gemeenten vallen uit de lucht

Eind 2022 sloten de Makro-winkels in Sint-Pieters-Leeuw en Machelen de deuren. Sindsdien liggen beide sites er verlaten bij. LCV Real Estate is in onderhandeling met Metro, de eigenaar van de zes Makro-sites in ons land, om ze te herontwikkelen. Al wil de vastgoedgroep nog niet veel kwijt over de plannen. "De sites zijn nog niet aangekocht. Er is wel een exclusiviteit getekend voor de herontwikkeling van de sites", zegt Dirk Deroose, CEO van LCV Real Estate. "Verder wensen we nog niet te reageren omdat er nog gesprekken moeten gevoerd worden met de verschillende stakeholders."

Eén van die stakeholders wordt de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Die wist dat Metro gesprekken voerde met een Belgische projectontwikkelaar, maar ook niet meer dan dat. “De eerste contacten en gesprekken met de potentieel nieuwe eigenaar zijn daarom vandaag al gelegd”, zegt burgemeester Jan Desmeth. “Aangezien Metro zelf geen overnemer vond binnen de huidige bestemming, was het volgens ons een logische stap om een nieuw ruimtelijk plan op te stellen. Er kunnen alleen winkels komen, maar we stellen daar grote vraagtekens bij en twijfelen of er wel vraag naar is."

De gemeente gaat dus door op de ingeslagen om de site te herbestemmen. “Alleen komt er mogelijk een nieuwe gesprekspartner rond de tafel om van de Makro-site een waardevol onderdeel van onze gemeente te maken, op onze voorwaarden en binnen economisch realistische grenzen”, zegt Desmeth. “In zo'n zaken is het altijd beter dat je vrank en vrij tegen elkaar zegt hoe je de toekomst ziet. Dat is in het belang van de eigenaar, maar ook in het belang van de gemeenschap en omgeving.”