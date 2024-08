Weyts wil Boeing 777-toestellen van DHL op Zaventem houden: “Alternatieven maken meer lawaai”

Pakjesbedrijf DHL gebruikt op de luchthaven in Zaventem onder meer Boeing 777-toestellen: relatief grote vliegtuigen die stiller kunnen vliegen omdat DHL ze niet helemaal vol moet laden. De voorbije tien jaar was er voor DHL een uitzondering voorzien in de regelgeving voor nachtvluchten. Maar volgens Weyts heeft ontslagnemend federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) heimelijk een instructie opgesteld, die de uitzondering voor het pakjesbedrijf weer opheft.

“Het gevolg zou zijn dat DHL geen nachtvluchten meer mag uitvoeren met de Boeing 777: een ezelstamp voor het grootste pakjesbedrijf op de luchthaven. Noodgedwongen zou DHL de Boeing 777 moeten vervangen met toestellen zoals de Airbus A300: een kleiner toestel, dat dus veel voller geladen moet worden en tot 60% meer lawaaihinder zou veroorzaken”, zegt ontslagnemend minister van Vlaamse Rand Ben Weyts, die aan zijn collega’s binnen de Vlaamse Regering vragen om zo snel mogelijk een belangenconflict in te roepen. “Dat lijkt dan ook de laatste mogelijkheid om de Boeing in Zaventem te houden en om veel geluidsoverlast te vermijden voor de omwonenden en alle mensen die onder een vliegtuigroute wonen.”

Ook DHL begrijpt de beslissing van Gilkinet niet. "We houden ons al tien jaar strikt aan de uitzondering die we krijgen. Als die wordt ingetrokken, betekent dat dat we oudere vliegtuigen moeten gebruiken die voor meer geluidsoverlast zorgen en dat willen we net vermijden", zegt DHL-woordvoerder Lorenzo Van de Pol. "Het is het stilste cargo-toestel dat er bestaat op de markt dus eigenlijk begrijpen we oprecht niet waarom minister Gilkinet zo'n beslissing zou nemen."

Volgens Weyts was er ook geen aanleiding voor de beslissing die Gilkinet nam. “Op weg naar de uitgang trapt hij nog na naar een in Vlaanderen gevestigd bedrijf, dat werkgelegenheid verschaft aan 1.600 vaak laaggeschoolde mensen én veel inspanningen doet om geluidsoverlast te beperken. Iets waar trouwens ook de nieuwe omgevingsvergunning voor de luchthaven op aanstuurt”, besluit Weyts.