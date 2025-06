Luchtvaarteconoom Wouter Dewulf over de Vlaamse instap in de luchthaven: "Een strategische asset voor Vlaanderen en België"

Over de instap van de Vlaamse overheid in de luchthaven zijn de meningen verdeeld, maar luchtvaarteconoom Wouter Dewulf is positief. "Ik ben normaal geen voorstander van overheidsinvesteringen in private bedrijven", zegt Dewulf. "Maar Brussels Airport is een strategische asset voor Vlaanderen en België. Ik vind het een goede zaak dat Vlaanderen investeert omdat een overheid een bredere blik heeft en ook meer kijkt naar duurzaamheid, regionale tewerkstelling, richting duurzame uitbreidingen, eerder dan de klassieke private aandeelhouders."

Dat de Vlaamse overheid de grootste aandeelhouder wordt, ziet het Brusselse Gewest met lede ogen aan. In Brussel vrezen ze dat Vlaamse belangen zullen primeren wanneer het om vliegroutes gaat. "Dat is toch wat spijkers op laag water zoeken", zegt Dewulf. "De federale overheid heeft ook 25 procent van de aandelen, die vertegenwoordigen ook Wallonië en Brussel. Het zou beter zijn mocht Brussel ook in het aandelenkapitaal stappen, maar ik snap dat Brussel daarvoor momenteel absoluut geen middelen heeft."

Volgens Dewulf kan het Brusselse Gewest op beide oren slapen. "De vliegroutes zijn een federale bevoegdheid. De minister die federaal bevoegd is en de luchtvaartautoriteiten en verkeersleiding Skeyes moeten met hun drieën overeenkomen", zegt de luchtvaarteconoom. "Het blijft een politieke beslissing, maar een die is gebaseerd op veiligheid en weercondities en dergelijke. De luchthaven zelf kan daar niets aan veranderen."