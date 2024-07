Gemeente en Agentschap Natuur en Bos zijn het oneens over het masterplan voor het Colomapark in Leeuw: “We zijn het eens dat we het oneens zijn”

In januari van vorig jaar begint het Colomapark 2.0-project ambitieus. Een internationaal ontwerpteam stelt enkele ruwe ideeën voor: een nieuwe hoofdingang, extra paden, een beter waterbufferingssysteem én de controversiële keuze om letterlijk te snoeien in het aantal rozensoorten van de collectie. 't Moet de basis worden van een groot masterplan, maar van een uitgewerkt plan is anderhalf jaar later nog geen spoor.

“Jammer genoeg hebben we moeten vaststellen dat de visies tussen Agentschap Natuur en Bos enerzijds en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw toch wel uiteenliepen. Uiteindelijk zijn we het eens dat we het oneens zijn”, aldus burgemeester Jan Desmeth.

Het Agentschap Natuur & Bos wil een natuurpark, de gemeente een park voor mensen. "Bij een natuurpark heb je meer verwildering en het overlaten aan de natuur en dat heeft zeker zijn plek op andere locaties. Wij denken dat een park van16 hectare in het centrum van de gemeente eerder een park mag blijven, een beetje naar het Engelse voorbeeld. We hebben dan ook afgesproken dat we de plannen in de diepvries leggen tot wanneer er een nieuwe Vlaamse regering is”, aldus Desmeth.

Die nieuwe Vlaamse Regering kan aan het Agentschap eventueel nieuwe instructies geven.

Desmeth hoopt begin 2025 een nieuwe start te kunnen nemen zodat de werken aan het einde van dat jaar kunnen beginnen. Bij het Agentschap Natuur & Bos was er vandaag niemand beschikbaar om duiding te geven.