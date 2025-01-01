Aantal scholen dicht en al 150-tal brandweerinterventies door doortocht storm Benjamin

"Wegens het aanhoudende noodweer en de voorspellingen zal onze school vandaag uitzonderlijk sluiten om 12:55 uur. Wij vragen om de leerlingen tijdig op te halen of de nodige afspraken te maken voor een veilige thuiskomst," klonk het vanmiddag bij het GO! Technisch Atheneum Halle. Het oudercontact dat vanavond geland staat, gaat digitaal door.

Basisschool De Bij in Liedekerke sloot vanmiddag ook. De school maakt deel uit van een scholengroep in Aalst waar beslist werd alle vestigingen dicht te doen. Burgemeester Berdien Vandenabeele zegt dat er voor de andere directies geen verplichting is om de deuren te sluiten, omdat de situatie in Liedekerke minder ernstig is dan die in omliggende gemeenten, zoals Aalst en Ninove. Ze had daarover overleg met provinciegouverneur Jan Spooren. In onze provincie geldt Code Geel voor stormweer, in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen is dat Code Oranje.

Intussen kondigden nog scholen aan dat ze vanmiddag sluiten. Het gaat onder andere om de Sint-Antoniusschool en De Knipoog in Liedekerke en De Regenboog en 't Lessenaartje in Affligem.

Brandweer in noodweermodus

De brandweerzone Vlaams-Brabant West is voorbereid op nog meer incidenten. "Bij dergelijke noodweervoorspellingen activeren wij interne procedures, zoals de versterking van onze dispatching en extra voertuigen in de brandweerposten. Ook leggen onze brandweerlui al het materiaal dat nodig is bij wind- en wateroverlast al klaar," aldus Wouter Jeanfils.

De brandweer vraagt onnodige verplaatsingen te vermijden en de weg vrij te houden voor de hulpdiensten.