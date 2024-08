Ambitieuze plannen voor Groene Noordrand: “Natuur, landbouw en recreatie versterken”

“De Groene Noordrand bestaat uit een landschap met uitgestrekte kouters en prachtige uitzichten op Brussel”, zegt Projectmanager Vlaamse Rand Renaud Bocquet van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). “De nabijheid van de hoofdstad legt echter veel druk op het openruimtegebied. De vraag naar woon- en leefruimte neemt toe, terwijl bedrijvigheid en grote infrastructuurwerken zoals de Ring een niet te onderschatten impact hebben.”

“Maar er zijn kansen om de natuur- en bosgebieden hier sterker te maken. Het landinrichtingsplan Groene Noordrand wil in Asse, Grimbergen en Wemmel inzetten op een groen-blauw-oranje netwerk, wat staat voor natuur, water en recreatie. We gaan ook landbouw en erfgoed hierbij integreren.”

De toekomst

Concreet worden de archeo-ecologische sites Relegemse Motte en Senecaberg opnieuw ingericht. “De heuvel en de ringgracht van de Relegemse Motte maken we opnieuw zichtbaar in het natte natuurgebied”, gaat Bocquet verder. “Ook de Senecaberg geven we een betere zichtbaarheid. We beschermen de heuvel en omliggende huizen door de te ver gevorderde bebossing in te perken.” “Een bufferbekken op de Rassel en Potaarde bergt water, zodat de lager gelegen gebieden minder water- en modderoverlast te vrezen hebben. Ook aan de Veldkantstraat-Priesterlindeveld in Grimbergen voorzien we bufferbekkens. Waar mogelijk breken we overbodige verharding op, zoals rond de Van Eycklaan. Zo kan hemelwater weer infiltreren in de bodem. In de omgeving La Motte in Wemmel kopen we gronden aan om de Maalbeekvallei meer ruimte te geven voor water, natuur en beleving.”

Visvijver

Verder neemt de VLM met haar partners ook recreatieve maatregelen. “Aan de sporthal Ronkel in Wemmel saneren we de visvijver en vormen we hem om tot een natuurlijke vijver met zachte oevers”, vertelt Bocuet. “Rond de vijver creëren we leuke rustplekken en een Finse piste met start aan de sporthal.”

“Aan het Nekkerbos en langs het pad naast de Maalbeek zorgen twee knuppelpaden en brugjes voor een recreatieve verbinding .” In september worden er infomomenten georganiseerd om de plannen toe te lichten. Het openbaar onderzoek loopt in Asse en Grimbergen van 15 augustus tot 15 september 2024. In Wemmel gaat het openbaar onderzoek later van start.