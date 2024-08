Hondenlosloopweide in Kampenhout moet dicht: “We betrekken de inwoners bij de zoektocht naar een nieuwe locatie”

De weide werd twee jaar geleden geopend, maar zou aangelegd zijn in de bufferzone van de nabijgelegen sportterreinen, een plek waar dat niet mag. Nadat er eerder al klachten waren over het voortdurende geblaf van honden, trokken enkele buurtbewoners naar de Raad van State. Daar krijgen ze nu gelijk.

“We zijn genoodzaakt om naar een alternatief of een andere locatie te zoeken. Eén of meerdere locaties. We gaan daar de bevolking bij betrekken en we gaan vragen of zij locaties weten. Wel is het zo dat we in augustus zitten, binnen twee maanden is het verkiezingen, dus dat zal iets zijn voor de nieuwe bestuursploeg”, aldus burgemeester Kris Leaerts.