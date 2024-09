Nieuw Natuur.huis in Grimbergen promoot natuur en cultuurhistorische troeven van Maalbeekvallei

“Het Natuur.huis gelegen in het park dat thans door de Vlaamse Landmaatschappij volop wordt aangelegd in het kader van het Landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei”, zegt voorzitter Tom Ameye van Natuurpunt Grimbergen.

“Dit natuureducatief centrum is gehuisvest in het JeugdOntmoetingsCentrum (JOC) van de gemeente Grimbergen in de Oyenbrugstraat 47. Aanvankelijk zullen vrijwilligers van Natuurpunt het elke tweede zondag van de maand open houden van 14 tot 18 uur, maar we hopen dat naar de toekomst toe te kunnen uitbreiden.”

Niet alleen natuur in de kijker

“Het doel van dit Natuur.huis is om de natuur en de cultuurhistorische troeven van de Maalbeekvallei kenbaar te maken aan haar bezoekers. Naast een kleine tentoonstelling over de fauna en flora van de streek, bieden we ook folders aan over de natuur, evenals fiets- en wandelroutes en toeristische informatie.”

“Ook de interessante geschiedenis van het vliegveld van Grimbergen, met zijn compenseerinrichting en de vliegtuigloodsen van Alfred Hardy, zal er op termijn aan bod komen.” Binnenkort komt er ook een picknickgelegenheid. In de omgeving kan je tevens genieten van de fauna en flora in dit prachtige watermolenlandschap met vijf molens: de Sprietmolen, de ‘s Gravenmolen, de Liermolen, de Tommenmolen en de Oyenbrugmolen.

“Het Museum voor de Oudere Technieken (MOT), is eveneens een bezoekje waard. Het nabijgelegen Lintbos biedt dan weer verkoeling aan in de zomer en nodigt uit tot een stevige herfstwandeling. Hier kan je heel veel wandelen en fietsen: de Maalbeekwandeling, de wandel- en fietsroute ’Van basiliek tot basiliek’ en nog zo veel meer.“