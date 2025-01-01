Onkruid woekert op begraafplaats van Vilvoorde: “Soms metershoog”

In Vilvoorde is er heel wat ontevredenheid over de staat van de begraafplaats langs de Havendoklaan. Er staat heel wat onkruid en op sommige plaatsen is dat zelfs metershoog. Schepen van Groenonderhoud Jeroen Bergers begrijpt de frustratie en maakt werk van een beheerplan.

Op het kerkhof langs de Havendoklaan kan je er niet naast kijken. Het onkruid domineert de begraafplaats. "Ik heb er veel begrip voor dat men dit niet normaal vindt, dat mensen vinden dat het beter moet. Ik vind dat zelf ook. Er zit geen structuur in onze groendienst en dat is frustrerend voor de groendienst die daardoor in het werk verzuipt. Dat moet veranderen en daarom gaan we beheersplannen opstellen”, zegt Jeroen Bergers, schepen van Groenonderhoud.

Structuur brengen in het groenonderhoud dus. Dat hoeft volgens Bergers niet ingewikkeld te zijn. "Welke bomen moeten wanneer onderhouden worden? Hoeveel mensen zijn daarvoor nodig en hoeveel tijd kost dat? Zo'n plan gaan we maken voor al het openbaar groen in onze stad", zegt Bergers.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Belangrijk element in het verhaal: het onkruid op de graven zelf mag de Vilvoordse groendienst niet weghalen. Het graf is eigendom van de nabestaanden en dus moeten ook zij hun verantwoordelijkheid nemen. "We zijn ook daar aan het kijken voor oplossingen. Bijvoorbeeld het aanpassen van concessies zodat de groendienst zelf het onderhoud kan doen”, aldus Bergers.

Daarnaast zijn er ook plannen om de begraafplaats te herinrichten. Maar dat is toekomstmuziek. In afwachting steekt de groendienst een tandje bij.

