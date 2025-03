De imkers van Asse vragen hulp in de strijd tegen de Aziatische hoornaars: “Samen sterk”

“Iedere koningin van de Aziatische hoornaar produceert in haar nest jaarlijks meer dan 12.000 nakomelingen. Daarbij verslindt elk nest 11,5 à 15 kg insecten om de larven te voeden. De Aziatische hoornaar jaagt ook op honingbijen waardoor wij ons als imkers bedreigd voelen. Voor de biodiversiteit is de Aziatische hoornaar een ramp”, zegt Raymond Masschelein van de imkers van Asse.

“In Asse werden verleden jaar in de lente 189 koninginnen van de Aziatische hoornaar gevangen en werden in de zomer ongeveer 65 nesten opgespoord en vernietigd. Willen we vermijden dat het deze zomer erger wordt, dan is het de komende maanden van belang om de talrijk uitvliegende koninginnen zo snel mogelijk te vangen om te beletten dat ze een nest maken”, gaat Masschelein verder.

De milieuraad van Asse wil een honderdtal vallen financieren. Die moeten een plaats krijgen in zoveel mogelijk tuinen en daarom doen de imkers van Asse een oproep. Ze vragen dat zoveel mogelijk inwoners van Assenaren zich melden om in de tuin een val te plaatsen en die ook elke dag te controleren, ook registratie is van groot belang. Gehoopt wordt dat de lokvallen goed verspreid geraken over de hele gemeente.

Voor alle info kan je mailen naar aziathoornaar.asse@gmail.com.

Ook op de website van de gemeente Asse vind je info.